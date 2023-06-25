طالبة بجازان تحقق 100% في اختبار القدرات العامة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 11:25 صباحاً

حققت الطالبة بثانوية الواصلي التابعة لتعليم منطقة جازان ريتاج حسين محمد خرمي، الدرجة الكاملة في اختبار القدرات العامة، بنسبة 100%. كما حققت 96% في الاختبار التحصيلي، في إنجاز يضاف لها في ظل مستوى ومعايير الاختبار. ولم تكن "ريتاج" الطالبة الوحيدة من "ثانوية الواصلي"؛ إذ حققت إحدى زميلاتها الدرجة الكاملة في القدرات العامة. وتلقت "ريتاج" شهادة شكر من الإدارة العامة للتعليم بجازان، نظير تفوقها في القدرات العامة، وقد أنهت دراستها الثانوية بنسبة 99,99%.

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