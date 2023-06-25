انت الان تتابع "الطوارئ الروسية": مقتل شخصين بتحطّم طائرة خفيفة في موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 11:31 صباحاً

أعلنت الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو تحطّم طائرة خفيفة، اليوم الأحد، ومقتل شخصين كانا على متنها. وقال مصدر مطلع لوكالة "تاس": "تحطمت طائرة خفيفة قرب مدينة ستوبينو في ضواحي موسكو، وقُتِلَ شخصان كانا على متنها". وأضاف أن رجال الإنقاذ والإطفاء في طريقهم إلى مكان الحادث.

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