شكرا لقرائتكم بث خطبة عرفة لهذا العام بـ 20 لغة عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أبدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعداداتها لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام 1444 هـ بـ 20 لغة عالمية.

ومن جانبه، أوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد عبدالعزيز الحميدي أنه للعام السادس على التوالي لترجمة خطبة عرفة، حيث يحظى المشروع بدعم مستمر وزيادة بعدد اللغات حيث بدأ المشروع بـ 10 لغات مرورًا لـ 14 لغة ، ومن المقرر أن يصل لـ 20 لغة هذا العام.

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وأضاف أنه خلال العام الماضي وصل عدد المستفيدين من ترجمة خطبة عرفة بـ 14 لغة إلى 274 مليون مستفيد حول العالم، وذلك بفضل الدعم المستمر للمشروع وتفعيل الشراكة مع الدعم التقني بالرئاسة ووكالة اللغات والترجمة، حيث تستخدم التقنيات الحديثة في بث خطبة عرفة وكذلك في مشعر عرفات حيث يتم نقل المشاعر لمخيمات الحجاج لتوفير عناء قدومهم لمسجد عرفة للاستماع للخطبة.