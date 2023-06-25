شكرا لقرائتكم سعود الطبية: احتفلوا بالعيد ولا تغفلوا عن أطفالكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت مدينة الملك سعود الطبية بأنه بقدوم العيد وما يرافقه من العديد من المظاهر الاحتفالية العامة والاجتماعية قد يغفل الأهالي عن أطفالهم وعن أي شيء يعرضهم لمخاطر ومشاكل كثيرة تهدد سلامتهم، ولحمايتهم قدمت عددًا من الإرشادات.

العناية بالأطفال في العيد

وأكد استشاري ومدير إدارة طب الأسرة والمجتمع د.أكرم الحازمي على أهمية الانتباه إلى تناول الغذاء للطفل، ويفضل التركيز على الطعام المشوي وتجنب الأطعمة المشبعة بالدهون، وهذا لا يعني التشدد وحرمان الطفل من ناحية العادات الغذائية في أيام العيد، ولا بأس من بعض التجاوزات للشعور بالاختلاف والتمتع باللحوم والسكريات قليلًا، منوهًا على عدم السماح للأطفال بشراء الأطعمة من الباعة المتجولين.

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وأضاف: من المهم شراء الألعاب المناسبة لعمر الطفل وعدم السماح له بشراء الألعاب الخطيرة وتشجيعه على شراء الألعاب المفيدة التي تنشط عقله وتحفزه على التفكير الإبداعي، والحرص على الجلوس معه، وفي الأماكن المخصصة لغير المدخنين، وعدم تركه يلعب بمفرده في مدينة الملاهي ومرافقته في اللعب بكل الألعاب حتى تحميه من خطر التعرض للإصابات.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.