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شكرا لقرائتكم أسعار الأضاحي في حائل النعيمي بـ2200 ريال والنجدي وصل 2800 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تشهد أسواق المواشي بمنطقة حائل مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي، حيث يتواجد التجار ومربو المواشي والذي من جهتهم يعرضون مواشيهم وسط إقبال من المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي.
أسعار الأضاحي
ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم، حركة السوق ووفرة المواشي بحائل بجميع أنواعها مثل الخروف “النعيمي” حيث تتراوح أسعاره من 1500 إلى 2200 ريال و”النجدي” من 1700 إلى 2800 ريال.
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سلامة الأضحية
وأوضح عدد من مربي الماشية أنه لابد من أن يتأكد المشترى من سلامة الأضحية قبل شرائها من العيوب التي تبطلها، وأن يأخذوا وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها.