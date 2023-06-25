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تنظيف أكثر من 10 آلاف عبارة تحسبًا لأمطار موسم الحج

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شكرا لقرائتكم تنظيف أكثر من 10 آلاف عبارة تحسبًا لأمطار موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنهت الهيئة العامة للطرق أعمال التنظيف لأكثر من 10 آلاف عبارة على الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، تحسبًا لهطول الأمطار خلال موسم الحج، حيث تعمل العبارات على تصريف المياه والسيول وعدم ارتفاع منسوب المياه على الطرق.

استعدادت موسم الحج

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية قامت منذ وقت مبكر برفع مستوى الجاهزية عبر شبكة الطرق، من خلال مسح جميع الطرق من 8 منافذ حدودية حتى الوصول للمشاعر المقدسة، كما تم صيانة أكثر من 7400 كم من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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