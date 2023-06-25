شكرا لقرائتكم الجوازات: وصول مليون و655 ألف حاج حتى السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,655,188) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم السبت 6/ 12/ 1444هـ الموافق 24/ 6/ 2023م.

المنافذ الجوية تتصدر

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية (1,587,590) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (242,272) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,768) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,830) حاجاً.

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جهود الجوازات

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏