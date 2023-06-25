انت الان تتابع الشؤون الإسلامية بالرياض تهيّئ "3240" مصلّى وجامعًا لصلاة عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
25 يونيو, 2023, 1:09 مساءً
أنهى فرعُ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، تهيئةَ وتجهيز "414" مصلّى و"2826" جامعًا في المنطقة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
في مدينة الرياض تمت تهيئة 8 مصليات و1645 جامعًا، و4 مصليات و55 جامعًا في محافظة الدرعية، و19 مصلى و31 جامعًا في الأفلاج، و9 مصليات و24 جامعًا في حوطة بني تميم، و10 مصليات و15 جامعًا في شقراء، و11 مصلى و9 جوامع في ثادق، و4 مصليات و22 جامعًا في رماح، و42 مصلى و81 جامعًا في وادي الدواسر، و4 مصليات و21 جامعًا في ضرماء، و105 مصليات و310 جوامع في الدوادمي، و48 مصلى و12 جامعًا في الرين، ومصلّيَين وثلاثة جوامع في الغاط، و66 مصلى و117 جامعًا في القويعية.
في حين تمت تهيئة وتجهيز 8 مصليات و117 جامعًا في عفيف، و8 مصليات و44 جامعًا في الزلفي، و5 مصليات و46 جامعًا في المزاحمية، و4 مصليات و17 جامعًا في حريملاء، و6 مصليات و3 جوامع في الحريق، و11 مصلى و119 جامعًا في الخرج، و8 مصليات و10 جوامع في السليل، و22 مصلى و32 جامعًا في الدلم، و12 مصلى و82 جامعًا في المجمعة، و6 مصليات و11 جامعًا في مرات.
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