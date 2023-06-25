انت الان تتابع خبير سلامة يقترح أساور فسفورية ملونة تميِّز الحالة الصحية للحاج من بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 1:28 مساءً

اقترح خبير السلامة، أحمد الشهري ارتداء الحجاج المرضى أساور فسفورية ذات ألوان جاذبة وملفتة تميِّز الحالة المرضية لأي حاجٍ أو معتمرٍ مصابٍ بها . أوضح الشهري لـ"الخليج 365" أن الهدف المرجو من ذلك هو تسريع عملية الكشف والفرز والتعامل عند الأزمات والطوارئ، اختصاراً للوقت والجهد في إدارة الأزمات وسرعة فرز الأولويات الإسعافية في أي مكانٍ أو زمانٍ ليلاً أونهاراً، والتي تؤثر بمشيئة الله في نسبة نجاح عمليات الإنقاذ والإسعاف . وبين "الشهري" أن الحاج المصاب بأمراض مزمنة والتي تحتاج إلى الرعاية والعناية والمراقبة الدائمة يستفيد نفسه من تلك الخاصية المميِّزة عند تعرضه بمفرده لأية مضاعفات أو إصابات تستدعي التدخل العلاجي أو الإسعافي، وذلك من خلال التعرف عليه ورؤيته التي تميِّزه من بعد . واختتم حديثه قائلاً: إنه بإمكان الجهات الرسمية ذات العلاقة المباشرة البدء بمرحلة تجريبية خلال حج هذا العام لسهولة توفيرها وتعميمها على الفئة المستهدفة من الحجاج وذلك بتفعيل إسورة أو شريطٍ فسفوري لاصق بديل بلونٍ محددٍ ولمرضٍ محددٍ، كالسكري لقياس مدى نجاح وفاعلية ذلك المقترح.

كانت هذه تفاصيل خبر خبير سلامة يقترح أساور فسفورية ملونة تميِّز الحالة الصحية للحاج من بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.