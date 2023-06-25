انت الان تتابع "خدمتكم شرف".. مبادرة في مطار الملك فهد الدولي تقدّم خدماتها لأكثر من ٧٥٠٠ حاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 1:46 مساءً

قدّمت مبادرة "خدمتكم شرف" التي ينفّذها مطار الملك فهد الدولي في نسختها السابعة، بهدف تيسير وتسهيل رحلات الحجاج من المطار إلى البقاع المقدّسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ خدماتها لأكثر من ٧٥٠٠ حاج من داخل وخارج المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد الحَسَني، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية؛ أن مطار الملك فهد الدولي قام هذا العام بما يقارب من ٥٠٠٠ موظف في القطاعات العاملة بالمطار، بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتقديم خدمة لضيوف الرحمن، والعمل على انسيابية الحركة وتقصير زمن الإجراءات على اختلافها. وأشار إلى أنه تم اعتماد وتنفيذ خطة عمل شاملة لتسيير رحلات الحجاج ومغادرتها صالة المغادرة بالمطار، التي تضمنت الترتيبات اللوجستية والإدارية والأمنية والتوعوية والصحية، مبينًا أنه تم تجهيز مختلف المناطق في المطار لاستقبال الحجاج وتسهيل عملية تسجيلهم وإنهاء إجراءات السفر، مع مراعاة أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني بما يحقّق الاستراتيجية الوطنية للنقل، التي وضعتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية. وأشار المهندس الحسيني إلى أن الخطة تضمّنت توفيرَ الرعاية الطبية والمساعدة اللازمة للحجاج، وتقديم المواد التوعوية والإرشادية بعدّة لغات، وإنشاء منطقة تجمع مخصصة لتلبية ومساعدة جميع الحجاج المسافرين والإجابة عن استفساراتهم من الشركاء الذين يتسابقون لخدمة حجاج بيت الله الحرام من وزارة الشؤون الإسلامية والرئاسة العامة للبحوث والإفتاء وأمانة المنطقة الشرقية، وتجمع الشرقية الصحي الذي بدوره يوفّر الرعاية الصحية، ووزارة الموارد البشرية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين.

كانت هذه تفاصيل خبر "خدمتكم شرف".. مبادرة في مطار الملك فهد الدولي تقدّم خدماتها لأكثر من ٧٥٠٠ حاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.