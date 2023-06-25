انت الان تتابع مناسك للطيران تنقل 3000 حاج تشادي من بلادهم بعد تخلّي شركة أجنبية عن نقلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 1:48 مساءً

أعرب وزير الطيران التشادي السيد حسين طاهر، عن شكره وتقديره لطيران مناسك الناقل السعودي المنضمّ موخرًا؛ على سرعة استجابتهم لنقل حجاج جمهورية تشاد، والذين يبلغ عددهم أكثر من 3000 حاج، وذلك بعد أن تخلّت عن نقلهم ناقلة أجنبية أخرى. وأضاف: فور طلب هيئة الحج التشادية نقل الحجاج بشكل عاجل، قامت مناسك بإرسال طائراتها بشكل متواصل بعد أخذ الدعم والموافقات من الهيئة العامة للطيران المدني بسرعة نقل الحجاج، على الرغم من ضيق الوقت. جاء ذلك إثر زيارته لمقرّ طيران مناسك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد أن وصل لأداء فريضة الحج قادمًا على إحدى طائرات مناسك. من جانبها أعربت "مناسك للطيران" عن شكرها وتقديرها البالغ للهيئة العامة للطيران المدني، الداعمة لكل نجاح، والمساهِمة بكل إمكانياتها لتسهيل نقل الحجاج وبذل الجهود المشرفة لخدمة ضيوف الرحمن.

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