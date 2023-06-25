"سما بنت فيصل": مشاركة فتيات الكشافة في الحج تعكس الصورة الإيجابية للمرأة السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 1:53 مساءً

تشارك الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله بن محمد، رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية، في عملية إرشاد الحجاج التائهين، من خلال وجودها بمركز الإرشاد في العزيزية بمكة المكرمة. وأوضحت الأميرة سما بنت فيصل أن هذا العام يشهد مشاركة 150 من فتيات الكشافة يعملن في منظومة واحدة مع زملائهن من الجوالة والكشافة في إرشاد الحجاج التائهين، بعد أن أثبتنا في التجارب السابقة أنهن مثال يحتذى به في حسن التعامل، وأسهمن من خلال تعاملهن مع الحجاج من مختلف الجنسيات في تقديم صورة إيجابية عن المرأة السعودية، وإظهارها بصفتها عنصراً فاعلاً ومؤثراً في خدمة ضيوف الرحمن. وأشارت إلى أن عملهن يتماشى مع رؤية المملكة 2030 بالعمل على إثراء الأعمال التطوعية وزيادة عدد المتطوعين، مبينة أن مشاركة فتيات الكشافة في الحج هو نموذج لتفعيل أدوار جميع مكونات المجتمع من كوادر شبابية من الجنسين في خدمة المجتمع.

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