انت الان تتابع إجراء أكثر من 270 عملية قسطرة وقلب مفتوح للحجاج في مدينة الملك عبدالله الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 2:03 مساءً

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، أكثر من 270 عملية تخصصية (260 عملية قسطرة قلبية و11 عمليات قلب مفتوح)، لـ80 مستفيدًا من ضيوف بيت الله الحرام، وذلك خلال الفترة من غرة شهر ذي القعدة وحتى اليوم السادس من شهر ذي الحجة. وأوضحت وزارة الصحة أن الإجراءات الطبية المقدمة شملت القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، فضلًا عن العديد من الخدمات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب، من زراعة منظمات القلب، وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب. وأكدت أن ذلك يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير جميع الإمكانيات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، عبر منظومة علاجية متقدمة، وبسعةٍ سريرية تبلغ 550 سريرًا، من خلال قوى عاملة إشرافية، وطبية، وفنية، ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

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