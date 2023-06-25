انت الان تتابع تهدف لدعم تربية النحل.. "أرامكو السعودية" توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية النحالين في محافظة رجال ألمع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع الجمعية التعاونية للنحالين في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، والتي تهدف لدعم تربية النحل ومنتجاته في المنطقة، التي تتميّز بتنوعها البيئي والزراعي؛ وذلك استمرارًا للعمل بمبادرة الشركة التي انطلقت عام 2020م لدعم النحالين في المنطقة.

ووقّع المذكرةَ من جانب أرامكو السعودية، نائبُ الرئيس للشؤون العامة خالد الزامل، فيما وقّعها من جانب الجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة رجال ألمع، رئيسُ مجلس الإدارة علي الحياني.

وتبحث المذكرةُ فرصَ تقديم الدعم لـ600 نحّال من ذوي الدخل المحدود في المنطقة؛ من خلال توفير التدريب المتخصص، بالإضافة إلى توفير خلايا النحل ومستلزمات إنتاج العسل بما يمكّنهم من الحصول على فرص عمل مستدامة في مجال تربية النحل ومنتجاته؛ مثل العسل والشمع واللقاح، وتحسين جودة منتجاتهم بإدخال معدات متطورة وتدريب لاختبار الجودة وفقًا لأعلى المعايير.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أرامكو السعودية لتعزيز مشاريع وبرامج المسؤولية الاجتماعية من خلال مبادرات المواطنة التي تشمل عددًا من القطاعات المجتمعية التي تهدف لتمكين مختلف شرائح المجتمع بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة التي جعلت من الشباب السعودي محورًا أساسيًّا للتنمية.

ومن خلال تعاون أرامكو السعودية والجمعية التعاونية للنحالين بمحافظة رجال ألمع، ستكون الفرص سانحة للإسهام في تقديم الدعم اللازم للنحالين في مجال بناء القدرات، والعمل على توفير أحدث المعدات التي تساعدهم في تطوير منتجاتهم، ووضع الاستراتيجيات، والتسويق، وتخطيط الأعمال، وتهيئة البيئة المساندة لهم؛ بهدف رفع مستوى قدراتهم وتطويرها، بما يُسهم في تحقيق القيمة للناتج المحلي، وتوفير مزيد من فرص الإنتاج في مختلف القطاعات.