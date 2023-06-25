انت الان تتابع "إغاثي الملك" يوزّع 2.846 سلة غذائية في عدة مديريات بحضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 2:07 مساءً

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 2.846 سلة غذائية في مديريات العبر، وزمخ ومنوخ، وحجر الصيعر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 19.922 فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية المنقذة لحياة السكان المتضررين في اليمن للعام 2023 م. ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلةً بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن. كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 4.645 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 27.870 فردًا، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم. يأتي هذا فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان. وقام المشروع بتوزيع 150.000 ربطة خبز خلال هذا الأسبوع للعائلات المحتاجة من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منها 125.000 فرد. ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة التي تُقدَّم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للمحتاجين في مختلف بيئات اللجوء وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.

كانت هذه تفاصيل خبر "إغاثي الملك" يوزّع 2.846 سلة غذائية في عدة مديريات بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.