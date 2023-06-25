انت الان تتابع "بلينكن": تمرّد قائد "فاغنر" يُظهر وجودَ تصدعات في سلطة "بوتين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - اعتبر وزيرُ الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم "الأحد"، أن تمرّد قائد مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين الذي تم إحباطه، يكشف وجودَ تصدّعات حقيقية على مستوى سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال "بلينكن" في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية: "إن تمرّد قائد فاغنر شكّل تحدّيًا مباشرًا لسلطة بوتين، ويثير هذا الأمرُ تساؤلات كبرى، ويظهر وجود تصدّعات حقيقية"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

كانت هذه تفاصيل خبر "بلينكن": تمرّد قائد "فاغنر" يُظهر وجودَ تصدعات في سلطة "بوتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.