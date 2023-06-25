حاج كازاخستاني يستثمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج في تعزيز لغة القرآن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 3:04 مساءً

يرى الحاج "جينس حبيب الله" من دولة كازاخستان، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ فرصة سانحة لتعزيز جانب زيادة تعلم تشريعات الدين الإسلامي واللغة العربية، لغة القرآن الكريم، خصوصًا أننا نحظى بالعناية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وما توفره من وسائل مساعدة على ذلك. وقال حبيب الله: قررت أن أغتنم فرصة المكان والزمان وإقامة دروس تعلم اللغة العربية لضيوف دولة كازاخستان؛ لتساعدهم على قراءة القرآن الكريم بالشكل الصحيح، واستغلال وقت الفراغ في أمور تعود علينا بالفائدة من خلال برنامج تعليمي مفيد، وقد أسهمت وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد في ذلك من خلال توفير القرآن الكريم والمكان المناسب لإقامة مثل هذه الدروس الدينية. وعبر الحاج جينس حبيب الله، عن سعادته الغامرة بانضمامه إلى البرنامج لأداء مناسك حج هذا العام، رافعًا شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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