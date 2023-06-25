"المرور السعودي": رخصة "القيادة" و"السير الرقمية" تسهّلان التحقق من صلاحيتهما في حال عدم حمل الأصل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 4:36 مساءً

‬أوضح المرور السعودي أنه يمكن للمراجعين الاستفادة الكاملة من خدماتها الإلكترونية عبر منصة "أبشر"، دون الحاجة إلى المراجعة الميدانية. وتفصيلاً، بيّن المرور السعودي عبر حسابه على "تويتر" مميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية، بأنها تسهل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل، تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code). وتابع: "من مميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية إمكانية تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت".

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