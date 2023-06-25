تقارير تكشف تفاصيل صفقة انتقال بروزوفيتش المنتظرة إلى النصر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 4:48 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن حسم نادي النصر لصفقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم وسط إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقاً للصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي النصر السعودي توصل لاتفاق مع إنتر ميلان على ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في صفقة قيمتها 23 مليون يورو. وذكر دي مارزيو الخبير في سوق الانتقالات أن النصر السعودي يجهز عقداً مدته 3 سنوات للنجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وراتباً سنوياً قيمته 20 مليون يورو وبزيادة 8 ملايين يورو عن راتبه السابق مع النيراتزوري. وقالت شبكة "سكاي سبورتس" في تقرير لها:" من المقرر إغلاق صفقة بروزوفيتش بين إنتر والنصر غداً الاثنين 26 يونيو، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق بشأن مبلغ انتقال اللاعب". وأشارت:" أن النيراتزوري سيبيع لاعب خط الوسط الكرواتي للنادي السعودي مقابل مبلغ يقارب 23 مليون يورو، وسيحصل اللاعب على راتب قدره 20 مليون يورو سنوياً مقابل عقد مدته 3 سنوات، في الإنتر كان لديه عقد حتى عام 2026 بمبلغ إجمالي قدره 12 مليوناً في الموسم الواحد. يرتبط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش صاحب الـ 30 عاماً بعقد مع إنتر ميلان ينتهي في يونيو 2026 وسط اهتمام العديد من الأندية بضمه هذا الصيف.

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