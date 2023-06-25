العراق.. السجن المؤبد لضابط قتل 21 متظاهراً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 4:57 مساءً

قضت محكمة عراقية، اليوم (الأحد) بالسجن المؤبد بحق ضابط شرطة أدين بتهمة قتل متظاهرين في مدينة الناصرية في جنوب البلاد خلال موجة احتجاجات غير مسبوقة عمت العراق في 2019. وأفادت خلاصة الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في محافظة ذي قار وعاصمتها مدينة الناصرية، بالسجن المؤبد على الرائد عمر نزار، بتهمة قتل المجني عليهم مصطفى أحمد عبد المهدي وجماعته، وإصابة المشتكين محمد ياسر حسين وجماعته، في مدينة الناصرية بتاريخ 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع". وحوكم "نزار" بتهمة قتل 21 شخصاً في نوفمبر 2019، عندما فرقت قوات أمنية اعتصاماً لمحتجين على جسر الزيتون بوسط الناصرية، وطاردتهم في المدينة بين الثالثة فجراً والحادية عشرة صباحاً.

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