انت الان تتابع 15 مركزًا.. مستشفى عفيف يعتمد أوقات عمل مراكز الرعاية خلال إجازة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 5:00 مساءً

اعتمد مستشفى عفيف العام، أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1444هـ؛ بحيث تقدم خدماتها يوميًّا من الأحد حتى الخميس. وكلّف "المستشفى" مركز صحي غرب عفيف بالمناوبة 12 ساعة، بحيث تبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الساعة "12" صباحًا، فيما جاءت مناوبة 15 مركزًا من الساعة "8" صباحًا حتى الرابعة مساءً. وشملت مراكز الرعاية الصحية في: شرق عفيف، وغرب عفيف، والحنابج، والجمانية، وبدائع العضيان، وأم أرطى، والصفوية، والحمادة، والشواطن، وأبرقية، ومحامة بن مصوي، والحوميات، والخضارة، ثم العسيبي، وأخيرًا الغرابة.

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