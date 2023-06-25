"الدهمشي" إلى رتبة "عميد" بشرطة منطقة الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - قلّدَ مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، خالد بن محمد الدهمشي من منسوبي شرطة منطقة الرياض رتبة "عميد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

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