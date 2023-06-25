الاحتلال يُصعد ويدفع بكتيبتين إلى الضفة الغربية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أنه قرر الدفع بكتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، بناء على تقييم لأوضاع قواته على الأرض، في مؤشر على تصعيد الأوضاع في الضفة.

وذكر الجيش في بيان مقتضب أن تعزيز القوات يبدأ ابتداءً من اليوم، إضافة إلى تعزيزات تم نشرها الأسبوع الماضي، وفقًا لـ"رويترز".

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