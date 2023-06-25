انت الان تتابع "بر الوديعة" توزع سقيا الماء والتمور على المسافرين عبر المنفذ الحدودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 7:22 مساءً

وزعت جمعية البر الخيرية بالوديعة سقيا الماء والتمور على المسافرين إلى جمهورية اليمن الشقيقة عبر منفذ الوديعة الحدودي حيث شهد المنفذ ازدحامًا كبيرًا. وصرح مدير جمعية البر بالوديعة عبدالرحمن البريكي بالتعاون مع فريق الوديعة التطوعي تكفل بمهمة توزيع سقيا الماء والتمور على المسافرين في هذه الأجواء الحارة، حيث وزعت 800 كرتون ماء و250 كرتون تمر، وشهد المنفذ ازدحامًا ملحوظًا قرب إجازة عيد الأضحى المبارك شاكرًا سائر الجهات في تسهيل مهمة التوزيع. يُشار إلى أن الجمعية لها منافذ مفتوحة لمن أراد التبرع والمساهمة في دعم برامج الجمعية.

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