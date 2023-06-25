انت الان تتابع ضبط مقيم بالجرم المشهود خلال تقديم 25 ألفًا رشوة لموظف للتغاضي عن "الوزن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مقيمًا أثناء تقديم رشوة لموظف بقصد التغاضي عن الوزن، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وجاء في التفاصيل أنه بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة تسليمه مبلغ 25,000 ريال لأحد موظفي الأمن بالشركة، مقابل تمكينه من الاستيلاء على مواد من مستودعات الشركة، والتغاضي عن زيادة أوزان حمولة الشاحنات التي يقودها عند مغادرته للمستودع.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مقيم بالجرم المشهود خلال تقديم 25 ألفًا رشوة لموظف للتغاضي عن "الوزن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.