"وزارة الرياضة" تعتمد مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية برئاسة فهد بن نافل

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمدت وزارة الرياضة اليوم الأحد لمجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية برئاسة فهد بن نافل وعضوية أربعة أعضاء.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تلقى النادي مساء يوم الأحد قرارًا من "وزارة الرياضة" يفيد باعتماد مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية، وذلك على النحو التالي:

فهد بن سعد بن نافل رئيس المجلس سليمان بن ناصر الهتلان نائب الرئيس سلمان بن أحمد التويجري عضو فيصل بن عبدالمحسن الغشيان عضو حمد بن موسى المالك عضو.

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