إيقاف 3 مقيمين حاولوا دفع رشوة لموظف بنك لايداع مبالغ مشتبه في مصدرها

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محمد بن مسعود - الدمام - صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين لحظة تسليمهم مبلغ (4000 ) أربعة الاف ريال لموظف باحد البنوك المحلية مقابل ايداع مبلغ وقدرة ( 316,000 ) ثلاثماية وستة عشر الف ريال نقدا بحسابات بنكية عايدة لكيان تجاري لغرض تحويلها خارج المملكه دون قيام الموظف برفع بلاغ بالاشتباه عن تلك الاموال ومصدرها والحساب بالبنك المركزي.

وبعد التحقيق معهم تبين أن ما تم ايداعه وتحويله للخارج هو مبلغ ( 2,981,000 ) أثنين مليون وتسعماية وواحد وثمانون الف ريال.

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