شكرا لقرائتكم حاج فلسطيني: حلم الـ30 عامًا تحقق والخدمات تفوق التوقعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - لم يجد الحاج جمال عبدالرحمن الزبيدي، من فلسطين، كلمات وعبارات شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لقاء استضافته هو وابنته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية، فقد قدمت عائلته 6 شهداء على رأسهم ابنه داود الزبيدي.

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أجواء روحانية

قدم الحاج جمال إلى الديار المقدسة وهو في العقد السابع من عمره، تؤازره ابنته التي استشهد هي الأخرى زوجها، ليجدا في روحانية الحرم المكي الشريف الطمأنينة والراحة النفسية التي لطالما بحثا عنها، يقول الحاج جمال: أشعر بكل الرضا والسعادة وأنا أجاور المسجد الحرام، حلم طالما راودني منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث خفف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين على الحاج جمال مأساة الحزن التي عاشها هو وأسرته خلال السنوات الماضية.

خدمات تفوق التوقعات

وعن ما وجدوه من خدمات مقدمة لهم واستقبال، أشار الحاج جمال بأن منظومة ما تقدمه المملكة من خدمات فاقت التوقعات، وأبهرت الجميع، فاستقبالهم تم بكل حفاوة ومحبة بالورود والأهازيج والابتسامات النابعة من القلوب المحبة التي لا تكاد أن تجدها في أي مكان آخر، ودعا الحاج جمال بأن يحفظ الله هذه البلاد المباركة من كل سوء وأن يديم عليها عزه وكرمه.