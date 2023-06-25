شكرا لقرائتكم القبض على مواطن دفع 30 ألف ريال لتبديل عينات إثبات نسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة قبضت بالجرم المشهود على مواطن لحظة تسليمه مبلغ 30 ألف ريال لأحد منسوبي الأدلة الجنائية، مقابل تبديل عينات (DNA) لإثبات نسب.

إيقاف ضابطي صف

يأتي ذلك خلال مباشرة الهيئة عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، حيث إنه بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف ضابطي صف؛ لاشتراكهما مع مقيمين اثنين “تم إيقافهما” بتقديم مستندات غير صحيحة تم بموجبها صرف مبلغ (1.300.000) مليون وثلاثمائة ألف ريال بطريقة غير نظامية، واقتسام المبلغ المصروف.

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تورط موظفون في قضايا فساد

وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم القبض بالجرم المشهود على ثلاثة مقيمين لحظة تسليمهم مبلغ (4.000) أربعة آلاف ريال لموظف بأحد البنوك المحلية مقابل إيداع مبلغ (316.000) ثلاثمائة وستة عشر ألف ريال نقدًا بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويله تلك الأموال للخارج دون قيام الموظف برفع بلاغ اشتباه عن الحساب للبنك المركزي، ومن خلال التحقيقات تبيَّن أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها بتلك الحسابات وتحويلها للخارج بلغت (2.981.000) مليونين وتسعمائة وواحدًا وثمانين ألف ريال.

على صعيد آخر، أعلن نتحدث الهيئة إيقاف ستة مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع مستشفيات حكومية بمناطق مختلفة؛ لقيامهم بالاستيلاء على أدوية غير مخصصة للبيع من المستشفيات التي يعملون بها وبيعها داخل المملكة، وتهريب جزء منها للخارج بطريقة غير نظامية تقدر قيمتها بمبلغ (1.031.000) مليون وواحد وثلاثين ألف ريال، كما عثر بحوزتهم على مبلغ (165.000) مائة وخمسة وستين ألف ريال نقدًا.

بالإضافة إلى إيقاف موظف سابق بأمانة إحدى المحافظات؛ لحصوله على مبلغ (158.000) مائة وثمانية وخمسين ألف ريال مقابل استخراج منح أراضٍ لأحد المواطنين من الأمانة.

تمويل عقاري

وبالتعاون مع البنك المركزي السعودي تم إيقاف ثلاثة موظفين سابقين لدى أحد البنوك المحلية؛ لحصولهم على مبلغ (210.000) مئتين وعشرة آلاف ريال من رجل أعمال “تم إيقافه” مقابل إنهاء إجراءات طلب تمويل عقاري بطريقة غير نظامية.

بالإضافة إلى القبض بالجرم المشهود على مدير الأمن والسلامة بإحدى الشركات الخاصة لحظة استلامه مبلغ (30.000) ثلاثين ألف ريال من أصل مبلغ (100.000) مائة ألف ريال، مقابل عدم تسجيل مخالفات على شركة متعاقدة بالباطن مع الشركة التي يعمل بها، وتسهيل إجراءات صرف مستحقاتها البالغة (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال.