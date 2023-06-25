شكرا لقرائتكم تجهيز 11 مركزًا لخدمة الحجاج بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جهزت أمانة منطقة الرياض 3 محاور رئيسية تضم 11 مركزًا ببلديات المنطقة؛ لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، وتستمر حتى الـ 16 من شهر ذي الحجة ،وذلك في إطار مبادرتها لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة،ودعم جهود الجهات الحكومية الرامية إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام.

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خدمات الحجاج

وأعدت الأمانة مواقع مهيأة بالخدمات لحجاج هذا العام تشمل 5 مراكز لخدمة القادمين من الحدود الشمالية والكويت والعراق، و4 مراكز للحجاج القادمين من المنطقة الشرقية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، ومركزين لخدمة حجاج نجران وسلطنة عمان،وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

صورة حضارية

وتهدف المبادرة إلى عكس صورة حضارية للمملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في أثناء تنقلاتهم حتى الوصول إلى المشاعر المقدسة،وتيسير رحلتهم،وضمان أفضل سبل الراحة، وتقديم الرعاية الملائمة لهم، إلى جانب إثراء تجربة الحجاج.

خدمات نوعية

وتقدم المراكز خدمات نوعية لضيوف الرحمن تشمل محاضرات دينية،ومساجد متنقلة،وخدمات الإرشاد والتوجيه والترجمة، ورعاية كبار السن وذوي الإعاقة،إلى جانب كشف وصيانة الحافلات،ووجبات غذائية وخيام وأسرة مبيت،وفحوصات طبية، ومرافق عالية الجودة، إضافة إلى حقائب وهدايا.