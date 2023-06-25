شكرا لقرائتكم النائب العام: سنقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أن النيابة العامة ستقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج أو تعكير راحتهم.

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أمن الحجاج خط أحمر

وأضاف المعجب خلال لقاء له مع قناة الإخبارية، هذا ما نعمل عليه في النيابة العامة، ونقولها دائمًا لكل الشركات التي تعمل على خدمة الحجاج، من يحاول أن يعكر صفو الأمن أو يعكر راحة الحجاج، ستقف النيابة بحزم، وهذا خط أحمر.

وأردف أن هنالك حزمًا وخطًّا أحمر بشأن التعدي على الحجاج، أو التعدي على رجال الأمن.

11 مركزًا لخدمة الحجاج

على صعيد آخر، جهزت أمانة منطقة الرياض 3 محاور رئيسية تضم 11 مركزًا ببلديات المنطقة؛ لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، وتستمر حتى الـ 16 من شهر ذي الحجة، وذلك في إطار مبادرتها لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة، ودعم جهود الجهات الحكومية الرامية إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأعدت الأمانة مواقع مهيأة بالخدمات لحجاج هذا العام تشمل 5 مراكز لخدمة القادمين من الحدود الشمالية والكويت والعراق، و4 مراكز للحجاج القادمين من المنطقة الشرقية ودولة الإمارات ومملكة البحرين، ومركزين لخدمة حجاج نجران وسلطنة عمان، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.