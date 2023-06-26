انت الان تتابع النائب العام: سنقف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج أو تعكير راحة الحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 8:29 مساءً

شدَّد النائب العام بالسعودية، الشيخ سعود المعجب، على الوقوف بحزم أمام أي محاولة للإخلال بأمن الحج، أو تعكير راحة الحجاج.. مؤكدًا أن هذا "خط أحمر"؛ لن يُسمح بتجاوزه. وأكد لـ"الإخبارية" أن "أمن الحج والحجيج خط أحمر؛ لن يُسمح بتخطيه. وهذا الذي نعمل عليه في النيابة العامة". وأضاف "المعجب": "قلناها، ونقولها دائمًا: إن النيابة ستقف بحزم ضد من يحاول أن يعكر صفو الأمن، أو راحة الحجاج، أو التعدي على الحجاج أو على رجال الأمن، أو التساهل في خدمة الحجاج، أو محاولة الانتقاص من حقوقهم كما هو في الشركات التي تعمل على خدمة الحجاج".

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