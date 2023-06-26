انت الان تتابع طرابزون سبور التركي يقطع الطريق على أهلي جدة بتمسكه بـ"تريزيجيه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 8:37 مساءً

قررت إدارة نادي طرابزون سبور التركي إغلاق الأبواب أمام رحيل لاعب الفريق الكروي النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" خلال الصيف الحالي. وكشفت صحيفة (aksam) التركية أن المدير الفني لطرابزون سبور التركي نيناد بيليكا حسم موقفه في بقاء تريزيجيه خلال الموسم المقبل، حيث يرفض تمامًا فكرة رحيل اللاعب. ويمتلك اللاعب صاحب الـ28 عامًا عدة عروض للرحيل عن طرابزون سبور من أندية مختلفة على رأسها الأهلي السعودي. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة طرابزون أغلقت الباب أمام أي عروض وصلت للاعب للرحيل عن صفوف الفريق. ويعد طرابزون ثالث فريق يمثله تريزيجيه في الملاعب التركية بعد قاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير الذي لعب له معارًا من أستون فيلا. وسبق أن خاض تريزيجيه تجارب أخرى مع أندرلخت وموسكورون البلجيكيين.

كانت هذه تفاصيل خبر طرابزون سبور التركي يقطع الطريق على أهلي جدة بتمسكه بـ"تريزيجيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.