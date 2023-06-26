لاعبو الهلال يعودون بفحوصات واختبارات لياقية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 8:58 مساءً

توافد لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى مقر النادي، وذلك استعداداً لبدء التحضيرات للموسم الكروي الجديد. وسيخضع اللاعبون يومي الاثنين والثلاثاء، إلى الفحوصات الطبية صباحاً في أحد المراكز الطبية المختصة، على أن تبدأ الاختبارات اللياقية مساءً في مقر النادي. ومن المقرر أن يتمتع اللاعبون بإجازة عيد الأضحى المبارك، الأربعاء المقبل، على أن يعاود الفريق تدريباته اعتباراً من الخميس وحتى السبت المقبلين. وتقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى النمسا الأحد المقبل، لبدء المعسكر التحضيري والإعداد للموسم الرياضي الجديد.

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