"مدني رماح" يسيطر على حريق شبّ في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع

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محمد بن مسعود - الدمام - سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رماح، على حريق شبّ في ناقلة وقود على طريق الدمام السريع.

وبيّن الدفاع المدني أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات.

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