رئيس الوزراء الفلسطيني يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل دولة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إبراهيم أشتية اليوم إلى جدة لأداء مناسك الحج.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، والقنصل العام لدولة فلسطين السفير محمود الأسدي، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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