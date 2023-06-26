اتفاق بين الهلال والشباب على انتقال جوستافو كويلار للأخير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 يونيو, 2023, 10:39 مساءً

كشفت مصادر صحيفة محلية عن توصل ناديي الهلال والشباب يقضي بانتقال الكولومبي جوستافو كويلار متوسط ميدان الهلال إلى صفوف الشباب خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وذكرت أن الناديين اتفقا بشكل مبدئي على إتمام بيع المتبقي من عقد الكولومبي كويلار لاعب الهلال لنادي الشباب بمقابل مالي يصل إلى مليون ونصف المليون دولار. ومن المنتظر أن يعلن الشباب عن صفقة التعاقد مع كويلار بشكل رسمي الأسبوع المقبل بعد إجراء اللاعب للفحوص الطبية في النمسا حين تقرر إقامة معسكر الفريقين تحضيرًا للموسم الكروي الجديد 2023/2024. ولم يعد للاعب جوستافو كويلار مكان في وسط ملعب الهلال بسبب انضمام اللاعب الدولي البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون بداية الأسبوع الجاري. ويرتبط كويلار بعقد مع الهلال حتى نهاية شهر يونيو من العام 2024 حيث انضم إلى الهلال في شتاء 2019 قادمًا من فلامنغو البرازيلي، قبل تمديد العقد لعام إضافي الموسم الماضي.

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