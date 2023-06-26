الخدمات الطبية بـ "الداخلية" تنبه الحجاج من التعرض إلى ضربات الشمس

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محمد بن مسعود - الدمام - نبهت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية جميع الحجاج من التعرض إلى أشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجنبًا للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. ودعت الوزارة الحجيج إلى شرب كميات كافية من المياه، والابتعاد عن الجهد الزائد، وأخذ قسط كافٍ من الراحة، وتناول الأغذية الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات، واستخدام المظلات الشمسية، واستخدام الكريمات الواقية من الشمس.

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