انت الان تتابع حج 1444هـ.. "الغذاء والدواء": 1834 جولة رقابية على منشآت غذائية في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 5:28 صباحاً

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 1834 جولة رقابية على عددٍ من المنشآت الغذائية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استهدفت من خلالها أكثر من 400 منشأة غذائية، وذلك ضمن برامج الهيئة الرقابية على المنشآت الغذائية في موسم الحج لعام 1444هـ، كما قدّمت برامج توعوية وورش عمل للعاملين في مطابخ الإعاشة والمنشآت الغذائية. وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها قدمت برامج توعوية وورش عمل لـ3390 عاملاً في مطابخ الإعاشة والمنشآت الغذائية، وشملت ورش العمل توزيع منشورات وملصقات توعوية يتم تثبيتها في مقار العمل توضح للعاملين الاشتراطات الصحية اللازمة بـ5 لغات هي: العربية، والإنجليزية، والهندية، والأوردو، والبنغالية، وذلك لتطبيقها في أثناء إعداد الوجبات للحجاج، وبلغ عدد المنشورات التي تم توزيعها أكثر من 1400 ملصق توعوي. وقدّمت الهيئة 248 ورشة عمل بمجموع ساعات تدريبية بلغ 750 حيث ركزت هذه الورش على ضرورة التزام العاملين بالاشتراطات الصحية وطرق تداول الأغذية المبرّدة والمجمّدة، وسلامة ممارسات تخزين المواد الغذائية، وعناية العاملين بنظافة الأدوات وألواح التقطيع، والنظافة الشخصية قبل البدء بالعمل، ولبس قفازات الايدي وتجديدها وارتداء الكمامات والملابس النظيفة الخاصة بالعمل وتغطية الشعر. يُذكر أن الفرق التفتيشية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، تتفقد منشآت تصنيع وتخزين الأغذية ومطابخ الإعاشة بالمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، للتأكّد من سلامة الغذاء الذي يُقدَّم لحجاج بيت الله الحرام.

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