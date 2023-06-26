"الدفاع المدني" تنصح الحجاج بتجنب السير بين المركبات داخل الأنفاق والممرات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 5:31 صباحاً

نصحت المديرية العامة للدفاع المدني، ضيوف الرحمن، بتجنب السير بين المركبات داخل الأنفاق والممرات. وأوصت المديريةُ الحجاجَ -عبر حسابها في تويتر- بأهمية سلوك الطرق المهيأة للمشاة. وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت استعداداتها لموسم الحج.

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