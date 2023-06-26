انت الان تتابع "بلدية القصب" تستعد لاستقبال العيد.. هدايا وجولات رقابية وخدمات متنوعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كثفت بلدية القصب استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1444هـ، من خلال الجولات الميدانية المستمرة على المطابخ والمطاعم والمحلات التجارية والمواد الغذائية، وتهيئة الحدائق والساحات الرياضية، وأعمال النظافة والإنارة، وتوفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين والزائرين على مدار الساعة.

وقامت البلدية بتجهيز "هدية العيد" التي تم توزيعها على المواطنين والمقيمين في مدينة القصب، والمراكز التابعة للبلدية، إضافة إلى توفير حاويات نفايات، في المسلخ.

وأوضح رئيس بلدية القصب المهندس مطلق بن عبدالله أبو ثنين، أن بلدية القصب قامت بتشكيل لجنة ووضع خطة عمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك 1444هـ؛ اشتملت على تجهيز كامل طاقة البلدية من معدات وسيارات وكوادر بشرية، ومتابعة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة، وتخصيص مراقبين لمراقبة النظافة العامة، ونقل مخلفات الأضاحي من المسلخ وداخل الأحياء السكينة، إلى مردم البلدية بطريقة صحية، إضافة إلى منع الذبح العشوائي.

وأضاف "أبو ثنين": رضا المواطن والحفاظ على صحته وخدمة المجتمع؛ هي الغاية التي تسعى لها بلدية القصب، وتسعى من خلال تنظيم أعمال البلدية خلال أيام العيد لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين؛ حفاظًا على صحة المواطن وخدمة المجتمع، والعمل على نشر التوعية الصحية والإرشادية بمختلف الطرق، واستقبال المقترحات والشكاوى، والعمل على علاجها بما يتوافق مع الإمكانيات والشروط.