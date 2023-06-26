انت الان تتابع إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص وغير الربحي تبدأ بنهاية دوام اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ بنهاية دوام اليوم الاثنين إجازة عيد الأضحى للقطاعين الخاص وغير الربحي، وتستمر لمدة ٤ أيام، وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على ضرورة مراعاة حالات التداخل المنصوص عليها في المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

فيما بدأت إجازة البنوك، بنهاية دوام يوم الخميس ٢٢ يونيو الجاري، وتستمر إلى يوم الثلاثاء 2 يوليو المقبل (14 ذي الحجة)، مع استمرار مكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مدينتي حجاج الجو والبحر والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية مفتوحةً خلال فترة العطلة؛ لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.

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