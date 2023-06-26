انت الان تتابع قائمة أعلى حرارة في العالم.. "المسند": مراتب متقدمة لمناطق والأحساء الـ 5 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 5:52 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبد الله المسند؛ إن الأحساء جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى العالم في قائمة أعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الأحساء سجّلت 46.4 درجة مئوية، ومطار الملك فهد- شرقي بالدمام، جاء في المرتبة الثامنة بـ 46.2 درجة مئوية. وأضاف: "مشعر عرفات وشرورة ووادي الدواسر في المراتب: 13 و14 و15 على التوالي بـ 46 درجة مئوية".

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة أعلى حرارة في العالم.. "المسند": مراتب متقدمة لمناطق والأحساء الـ 5 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.