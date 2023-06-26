انت الان تتابع "القنصل البريطاني": المملكة تولي خدمة الحجاج عناية عظيمة تستحق الثناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 5:53 صباحاً

أشادت القنصل العام البريطاني بالمملكة سيسيل البليدي؛ بالعناية العظيمة التي توليها المملكة لخدمة حجّاج بيت الله الحرام. وقالت البليدي؛ في حديث نشره حساب وزارة الحج والعمرة، أود أن أشكر المملكة العربية السعودية على عنايتها العظيمة بهذا الحدث المهم، وهو يشعرني بالذهول حيث يقومون بهذا المجهود والتنظيم كل عام. وتابعت البليدي؛ جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن من القلب دائماً وتضع أمام أعينها الإنسان وراحته قبل كل شيء، وأتمنى نجاح موسم الحج لهذا العام.

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