السديس عن استضافة 2000 حاج من ذوي شهداء عاصفة الحزم: لمسة حانية إنسانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 5:55 صباحاً

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة 2000 حاج وحاجة من ذوي شهداء عاصفة الحزم من أبناء المملكة، ومن الأشقاء في القوات اليمنية. وقال: إن الأمر الكريم يمثل لمسة وفاء وتكريم من خادم الحرمين الشريفين لشهداء الواجب وذويهم، وهي لمسة حنونة غير مستغربة منه -حفظه الله- فلطالما كان سبّاقاً في تقديم العطاء الوافر. وبيّن أن الأمر جاء تكريماً لمَن ضحوا بحياتهم من أجل دينهم ووطنهم ودافعوا بشرف ونالوا الشهادة في أرض الشرف والعز والكرامة. ودعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء على ما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين.

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