انت الان تتابع بعدما فاجأ أمه وقاد طائرة أقَلَّتْها للحج.. أول تعليق من الطيار صاحب الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 7:11 صباحاً

بعدما تداولت وسائل التواصل، فيديو رائعًا يفاجئ فيه قائد طائرة والدته بأنه سيقود الطائرة التي تُقِلها لأداء مناسك الحج؛ كشف الطيار المصري تفاصيل الواقعة وكيف قام ورتّب لتوثيق تلك اللحظة. تفاصيل المفاجأة وتحت عنوان "أول تعليق من طيار مصري فاجأ والدته وقاد طائرة أقلتها للحج"، نقل موقع "العربية. نت" عن الطيار عبدالله محمد بهي؛ أنه يعمل مساعد طيار في شركة مصر للطيران، وكان يريد أن يفاجئ والدته بأنه سيقود الطائرة التي ستُقلها لأداء مناسك الحج، ورتّب لذلك بالتنسيق مع زملائه دون أن يخبرها؛ مضيفًا أنه خرج مع والدته من المنزل لتوصيلها مرتديًا زي الطيران الرسمي، وأبلغها أنه سيقوم بتوصيلها إلى المطار وبعدها سيكون ضمن طاقم رحلة مصر للطيران المتجهة للكويت. وأضاف أن والدته صدقت هذه الرواية واقتنعت بها، وفوجئت لحظة صعودها للطائرة المتجهة للأراضي المقدسة بأنه ضمن الطاقم، وأنه في استقبالها عند باب الصعود، وكان ذلك ما وضح في الفيديو الذي تم تصويره بواسطة أحد زملائه. وقال عبدالله الذي يبلغ من العمر 31 عامًا: إن والدته كانت سعيدة بتلك اللفتة، وفخورة بابنها، ووقتها أبلغها بما رتبه لها من مفاجأة لإسعادها، والتقط الصور معها.. وكان سعيدًا أن يحقق رغبتها السابقة في أن تسافر معه على رحلة واحدة؛ ليتحقق حلمها وتسافر معه وتستقل طائرته لأداء مناسك الحج. تفاصيل المفاجأة حصد ملايين المشاهدات ويتابع "عبدالله" أنه نشر الفيديو على صفحته على إنستغرام، ورغم أن عدد متابعيه قليل؛ إلا أنه فوجئ برواج الفيديو وانتشاره الكثيف وتوالي الاتصالات عليه من أقاربه ومعارفه وأسرته وأصدقائه؛ مؤكدًا أنه كان في رحلة لأمستردام، وعقب عودته وبمجرد فتح هاتفه، توالت الاتصالات عليه لتخبره بالتفاعل الكبير الذي حظي به الفيديو. يقول "عبدالله" إنه تخرج في كلية الطيران عام 2012، وعمل في "مصر للطيران" عام 2022؛ حيث انتظر 10 سنوات لتحقيق حلمه في العمل كطيار، وحقق حلمه الثاني وحلم والدته أن يصحبها في رحلة معه؛ مضيفًا أنه طوال السنوات العشر الماضية عَمِلَ في مهن مختلفة حتى تم قبوله بوظيفة في تخصصه في مصر للطيران. حصد ملايين المشاهدات وقد حَظِيَ الفيديو بإعجاب الكثيرين وحصد ملايين المشاهدات. وحول التعليقات التي أعجبته حول الفيديو قال: بالطبع كان التعليق الأبرز هو "حلال فيه الـ9 شهور"؛ نسبةً وإشارة إلى فترة حمل والدته فيه، كما أعجبته تعليقات أخرى مثل "ما شاء الله، وأنا لو مكانك أَفَسَّحْها بالطائرة". وقد حَظِيَ الفيديو بإعجاب الكثيرين وحصد ملايين المشاهدات.

كانت هذه تفاصيل خبر بعدما فاجأ أمه وقاد طائرة أقَلَّتْها للحج.. أول تعليق من الطيار صاحب الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.