انت الان تتابع ماذا تفعل عند العطاس أثناء لبس الكمامة؟.. 5 نصائح صحية للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 7:15 صباحاً

وجّهت وزارة الصحة إرشادات ضرورية عدة لتجنب نقل العدوى أثناء الحج. ونصحت الوزارة بعدم نزع الكمامة أثناء العطس، ثم البدء بانتزاعها بعد العطس من أطرافها، والتخلص منها في سلة المهملات بشكل سليم. ولفتت الوزارة من خلال إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى ضرورة الحرص على تعقيم اليدين، واستبدال كمامة جديدة.

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