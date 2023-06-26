مدينة الملك سعود الطبية تُحَذّر: 6 أعراض محتملة تؤثر على الطفل عند مشاهدته ذبح الأضاحي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 26 يونيو, 2023, 7:20 صباحاً

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، من إمكانية تأثر الطفل عند ذبح الأضاحي، وقد تنعكس على سلوكه، ولا بد من تهيئته للأمر. وأوضحت المدينة أن ذبح أضحية العيد من الأمور الدينية التي تَرَبَّيْنا عليها عبر الأجيال احتفالًا بعيد الأضحى؛ لافتة إلى أن مشاهدة الأضحية لا تكون للأطفال قبل عمر 9 سنوات؛ كونهم لا يدركون الهدف من الذبح ويرونه مشهدًا عدوانيًّا لشيء ارتبط به لأيام قبل الذبح. ونصحت في إنفوجرافيك لها، بتعويد الطفل على المواقف الجريئة وتهيئته نفسيًّا قبل تعريضه لمشاهد الذبح. ولفتت إلى إمكانية تأثر الطفل بمجموعة من الأعراض المحتملة، مثل سرعة ضربات القلب، والانهيار العصبي، والتوتر، وكوابيس ليلية تُرَسّخ في مخيلته مشهد الذبح، وإصابته بعزلة مجتمعية، واكتساب عادات العنف، ورفض تناول الطعام خاصة اللحوم.

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