"أمانة الرياض" تجهّز 10 مواقع لبيع الأضاحي خلال العيد

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محمد بن مسعود - الدمام - جهّزت أمانة منطقة الرياض، 10 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في مدينة الرياض؛ للارتقاء بجودة الخدمات وتسهيلًا لوصول السكان إليها.

وجاءت المواقع في أحياء: (بدر، ولبن، والملقا، والجنادرية، والعارض، والمشاعل، ونمار، وغرب الرياض، والعزيزية، والسعادة).

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