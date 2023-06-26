انت الان تتابع حج 1444هـ.. أكثر من مليون مستفيد من برنامج التطويف المركزي بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالمسجد الحرام، برنامجها (التطويف المركزي) الذي يقدم خدمة التطويف والإرشاد والتوعية الميدانية لضيوف الرحمن، وذلك بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدّمي خدمة حجاج الخارج.

وأفاد مدير الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، أحمد الدهاس؛ بأن البرنامج قدّم الخدمة لـ (1.094.230) مستفيداً، مبيناً أن عدد مقدّمي الخدمة (170) مطوّفاً، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي بتوجيهاتٍ من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله.

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